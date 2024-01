Imprese: Saipem, confermato il giudizio di piena assoluzione della Corte d'Appello di Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi il 19 gennaio e il 16 aprile 2023, si rende noto che, a valle dei ricorsi presentati da alcune delle altre parti, la Corte Suprema algerina si è pronunciata nel procedimento penale avviato nel dicembre 2022 nei confronti di Saipem S.p.A. in relazione alla partecipazione di quest'ultima a una gara del 2008 per gli studi di competitive FEED relativi al progetto Rhourde Nouss QH. Come riferisce un comunicato, in base al dispositivo della decisione, così come letto in udienza e comunicato a Saipem S.p.A. dai propri legali locali, la Corte Suprema, avendo rigettato tutti i ricorsi, ha confermato in via definitiva l'assoluzione della società già pronunciata dalla Corte d'Appello di Algeri il 16 aprile 2023. (Com)