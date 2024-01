Business news: “Nikkei”, il Messico ha superato la Cina per volume di esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha perso il primato mondiale del volume di esportazioni verso gli Stati Uniti, che deteneva ininterrottamente dal 2006, e ha ceduto il passo al Messico. Lo anticipa il quotidiano “Nikkei”, sulla base degli ultimi dati diffusi dal dipartimento del Commercio Usa. Tra gennaio e novembre dello scorso anno le importazioni statunitensi di merci dalla Cina sono diminuite di oltre il 20 per cento su base annua. La Cina ha rappresentato nei primi 11 mesi dello scorso anno il 13,9 per cento delle importazioni totali degli Stati Uniti, la quota più bassa dal 2004, dopo aver raggiunto una quota record di oltre il 21 per cento intorno al 2017. Le esportazioni degli Stati Uniti verso la Cina, invece, sono rimaste approssimativamente stabili su base annua. Per la prima volta dal 2000, il Messico si sarebbe affermato come primo Paese per volume di esportazioni verso gli Stati Uniti nel corso del 2023: le importazioni degli Stati Uniti dal Paese limitrofo sono state pari al 15 per cento del totale nei primi 11 mesi dell’anno, e segneranno una cifra record. (Git)