Business news: Cuba, da marzo aumento prezzi dei trasporti fino al 700 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Cuba ha annunciato che da marzo procederà a un aumento fino al 700 per cento del prezzo dei trasporti. Lo hanno reso noto il ministro dei Trasporti, Eduardo Rodriguez Davila, e la viceministra delle Finanze, Lourdes Rodriguez Ruiz. L’aumento del 700 per cento riguarderà il trasporto ferroviario, mentre è previsto un aumento del 300 per cento per i prezzi di biglietti aerei e per autobus interprovinciali. Il ministro Rodriguez Davila ha sottolineato, nella trasmissione televisiva “La mesa redonda”, che gli aumenti derivano dall’eliminazione di sussidi statali e non riguarderanno i servizi urbani, suburbani, interurbani, rurali e di navigazione. (Mec)