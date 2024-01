Serbia: ministra Miscevic a “Nova”, Italia tra i partner principali, da sempre sostiene il nostro percorso Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Fitto sono stati discussi i temi relativi al percorso europeo della Serbia, dalle questioni che riguardano nel concreto le riforme sui diritti civili agli impegni assunti nell’ambito del dialogo Belgrado-Pristina. Il terzo tema affrontato è stato “quello che si è aperto con la guerra in Ucraina”, ha precisato ancora Miscevic, ovvero quello sull’allineamento della politica estera e di sicurezza a quella dell’Unione europea. Nel corso della permanenza a Roma la ministra per l’Integrazione Ue ha tenuto anche alcuni incontri alla Farnesina con il vicesegretario generale Carlo Lo Cascio, già ambasciatore d’Italia a Belgrado, con il direttore generale per l’Europa Nicola Verola ed infine con il direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo, Stefano Gatti. “Una frase che penso di poter riferire (dei colloqui avuti) è: ‘Aiutateci ad aiutarvi’. E questo significa: quante più informazioni possiamo fornire a Roma di ciò che facciamo a casa, tanto meglio. E’ la dimostrazione di una sincera voglia di porgere aiuto: se il governo italiano cerca di avere il maggior numero di informazioni a disposizione, significa che utilizzerà quelle informazioni per spiegare la posizione della Serbia nelle occasioni in cui noi non possiamo farlo direttamente, ad esempio in formati come il Consiglio o il Parlamento europeo dove l’Italia ha un proprio rappresentante in qualità di Stato membro. Questa è davvero la cosa più importante che si può avere nei rapporti bilaterali con un Paese dell’Ue”, ha osservato Miscevic. (segue) (Res)