- Il dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina resta però un punto centrale per il processo di adesione della Serbia, così come il capitolo 35 dei negoziati di adesione, dedicato allo stesso tema. Su questo la ministra Miscevic precisa innanzitutto che “i negoziati per l’adesione non sono i negoziati con Pristina”, bensì due processi che vengono portati avanti in parallelo. “Nel processo negoziale di adesione (della Serbia all’Ue) si osserva cosa è stato attuato nell’ambito di quel dialogo e si valuta quello che ha fatto la Serbia. I nuovi sviluppi mostrano che Belgrado è davvero molto costruttiva. Sono state riconosciute le targhe e i timbri (del Kosovo), la comunità serba è stata chiamata a partecipare alle elezioni che Pristina deve organizzare, la Lista Serba (forza rappresentativa dei serbi del Kosovo) ha fatto sapere che parteciperà a quelle elezioni”, ha ricordato Miscevic. “La Serbia è disposta a proseguire il dialogo e mantiene una posizione costruttiva, come tutti d’altronde riconoscono. Noi ci aspettiamo una continuazione dei colloqui, ma esprimiamo sempre chiaramente quali sono le nostre linee rosse. Per noi si tratta di un dialogo sulla vita delle persone, una vita che deve essere ‘normale’, non sullo status del Kosovo. Questa è la cosa più importante, ovvero che le persone possano vivere in modo pacifico e sicuro là dove vivono, che non debbano fuggire né mettere al riparo i propri figli nascondendoli”, ha dichiarato la ministra per l’Integrazione europea. (segue) (Res)