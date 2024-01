© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre l'attività industriale del Messico (Imei) è calata dell'1 per cento su mese. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), segnalando che su anno, l'indice è cresciuto del 3 per cento. Si tratta della prima contrazione dopo otto mesi di crescita. Dei tre settori inclusi nell'Imei, tutti in calo, il peggiore è stato quello delle costruzioni, in calo del 2,9 per cento su mese. (Mec)