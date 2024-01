Business news: nel 2023 il Messico supera l'Argentina e diventa primo acquirente di veicoli brasiliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico è diventato il più grande acquirente di veicoli prodotti in Brasile nel 2023, superando l'Argentina, che nel settore è da sempre il maggiore partner commerciale del Paese. Lo rende noto l'Associazione nazionale dei fabbricanti di automobili (Anfavea). Le esportazioni verso il Messico sono salite del 51 per cento su anno, sommando nell'anno appena trascorso 135.779 veicoli, il 32 per cento del totale di veicoli esportati dal Brasile. L'Argentina invece ha diminuito del 16 per cento su anno gli acquisti di veicoli brasiliani, con 114.576 importazioni dal Paese vicino nel 2023. Oltre all'Argentina, altri Paesi sudamericani come il Cile e la Colombia hanno visto un calo delle importazioni di veicoli dal Brasile (-57 per cento e -53 per cento). "Per quanto riguarda il mercato in Cile e Colombia, fattori politici ed economici come l'aumento dei tassi di interesse hanno causato un effettivo calo in questi mercati, e di conseguenza le esportazioni brasiliane hanno seguito la tendenza" ha detto Marcio de Lima Leite, presidente dell'Anfavea. (Brb)