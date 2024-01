Business news: Brasile, produzione veicoli in calo dell’1,9 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli automobili in Brasile è calata dell’1,9 per cento nel 2023. Lo rende noto l’Associazione nazionale dei fabbricanti di automobili (Anfavea). Nel 2023 sono stati prodotti 2,32 milioni di veicoli, mentre nel 2022 la produzione ha raggiunto i 2,36 milioni. La produzione di veicoli leggeri è cresciuta dell’1,3 per cento, ma quella di veicoli pesanti è calada del 37,5 per cento a causa dei “costi più elevati delle nuove tecnologie di controllo di emissioni”, influenzando soprattutto la produzione di camion, motivo principale del risultato negativo. (Brs)