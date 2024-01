Business news: Osservatorio finanza, nel 2023 inflazione Vzl al 199,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela ha chiuso il 2023 con un tasso di inflazione annuo al 199,3 per cento, in netto calo sul 305 per cento del 2022. Lo riferisce l'Osservatorio venezuelane delle finanze (Ovf), accreditato gruppo indipendente di studi economici, riconducendo le ragioni del calo a due fattori principali: il minor deprezzamento della valuta nazionale, il bolivar, e la riduzione dei salari reali. La Banca centrale, si legge in una nota, "è intervenuta in modo più attivo sul mercato dei cambi", facendo sì che il dollaro statunitense - nel corso dell'anno appena concluso - è cresciuto del 106 per cento, dinanzi al 281 per cento del 2022. Il calo dell'inflazione è anche legato alla "politica di riduzione dei salari reali dei lavoratori. I salari reali per gli impiegati pubblici sono caduti drammaticamente negli ultimi anni, cosa che ha ridotto la capacità di acquisto dei consumatori". Nonostante il calo, l'inflazione rimane "su livelli alti", sottolinea l'Ovf ricordando che la "minor svalutazione del bolivar ha provocato un significativo apprezzamento del tasso di cambio, rendendo più economiche le importazioni, intaccando i conti fiscali e le esportazioni non petrolifere". (Vec)