Business news: Brasile annuncia 13 aste per concessioni stradali, previsti investimenti pari a 22,7 miliardi di euro

- Il ministro dei trasporti del Brasile, Renan Filho, ha detto che il governo ha in programma 13 aste per concessioni stradali nel 2024, con investimenti previsti pari a 122 miliardi di reais (circa 22,7 miliardi di euro). Oltre alle nuove concessioni, il ministero intende rivedere i contratti già stabiliti che oggi si trovano sospesi per problemi, sbloccando altri 110 miliardi di reais (circa 20,5 miliardi di euro) in investimenti. "Ottimizzare i contratti significa rafforzare gli investimenti, bilanciare i termini, dare condizioni al settore privato affinché possa fare ciò che ha concordato. È una soluzione innovativa" ha detto Filho durante la presentazione delle prospettive del settore per il 2024, aggiungendo che il ministero ha intenzione di concludere circa 60 progetti strutturali quest'anno. (Brs)