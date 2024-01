© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia della posa della prima pietra dell'edificio destinato al nuovo Istituto professionale "Paolo Parodi Delfino" di Colleferro. Colleferro, Località Colle dell'Elefante, via del Pantanaccio 45 (ore 10)– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla consegna dei lavori di messa in sicurezza del tratto franato della Strada Provinciale 86/A. Segni, Strada provinciale 86/A Traiana, Roccamassima Km 0+400 (ore 11)- Convegno dal titolo "Corpi di donne. Il rapporto tra il femminile e il corpo", organizzato da Azione. Roma, Sala della Protomoteca in Campidoglio (ore 17:30)- L'assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa all'evento di lancio del progetto "Galassia Torpigna - Sperimentazione di un Protocollo Operativo per una Scuola Interculturale", promosso da Associazione di promozione sociale Asinitas, in partenariato con Cemea del Mezzogiorno, A Sud, Associazione Pisacane 099, Altramente, Ecomuseo Casilino, Casa Scalabrini, Municipio Roma V, IC Laparelli e IC Salacone, e finanziato in Italia dal Bando "Vicini di Scuola" promosso dall'Impresa Sociale Con i Bambini nell'ambito delle attività del Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa minorile. Roma, Aula Magna IC Laparelli, Via Francesco Laparelli 60 (ore 16:30) (segue) (Rer)