Fisco: Ronzulli (FI), idea patrimoniale fuori dalla realtà

- "Non sappiamo più in quale lingua dobbiamo dirlo: questo governo non metterà mai la patrimoniale, non alzerà mai le tasse, perché la maggioranza, con Forza Italia in prima fila, è impegnata ogni giorno per abbassarle. Consigliamo vivamente alla Fornero, la cui attività da ministro non ha brillato certo per risultati, di non occuparsi di economia. Se la sua ricetta per la crescita è quella di tartassare gli italiani, già penalizzati da una pressione fiscale ingiusta che noi stiamo riducendo, vuol dire che vive totalmente scollegata dalla realtà". Lo afferma la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. (Rin)