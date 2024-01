Fisco: Gasparri (FI), assurda e provocatoria ipotesi di una tassa patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ipotesi di una tassa patrimoniale la "troviamo assurda e provocatoria". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Per Forza Italia bisogna abbassare le tasse, cancellare quelle più inique e per toglierle del tutto da un bene di prima necessità come lo è la prima casa. Presunti intellettuali lontani mille miglia dal Paese reale e i loro amici politici della sinistra saranno sconfitti nei loro propositi di aggressione fiscale. Il fornerismo tassatorio non avrà spazio. Roba da Pd o da grillini. Noi siamo dalla parte dell'Italia vera", ha concluso Gasparri. (Rin)