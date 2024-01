Rai: capigruppo Pd, la destra occupa i tg, omaggio ai giovani di Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi al Tg1 delle 13:30 sono andati in onda 60 secondi di retorica pura per un omaggio non ai morti, ma ai giovani di Fratelli d’Italia. In 40 anni non s’era mai visto piegare il servizio pubblico alla propaganda di una forza politica, ma la destra che occupa i tg non ha più freni: non inchieste, ma racconti edificanti di una patria che fuori dalla tv viene sacrificata ogni giorno sull’altare dell’interesse di parte: quello della peggiore destra del dopoguerra". Lo affermano, in una nota, Chiara Braga e Francesco Boccia, rispettivamente capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati e al Senato. (Com)