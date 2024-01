Israele: ministro Difesa, necessario rafforzare l'Autorità nazionale palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas "sta cercando di incitare gli animi in Cisgiordania e Israele deve adottare misure per impedirlo rafforzando l'Autorità nazionale palestinese". Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, secondo cui Hamas vuole collegare Gaza con la Cisgiordania. “Dobbiamo prevenire tutto ciò e affrontare la questione dei lavoratori e del denaro”, ha aggiunto, sottolineando che “potrebbe danneggiare la nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi di guerra”. Gallant si riferisce alle proposte per consentire ai lavoratori palestinesi della Cisgiordania di rientrare in Israele per lavorare, così come ai fondi fiscali congelati che Israele raccoglie per l’Autorità nazionale palestinese, questioni che sono state molto controverse nel governo dall’inizio della guerra. Il ministro ha aggiunto l'auspicio che “il governo accetti la posizione delle Forze di difesa israeliane (Idf) e dello Shin Bet su tutto ciò che è connesso ai lavoratori e al denaro. Lo dirò nel modo più chiaro possibile: una forte Autorità nazionale palestinese è nel migliore interesse per la sicurezza di Israele”.​ (Res)