Germania: Nouripour (Verdi), AfD va sconfitta sul piano politico

- Il leader dei Verdi tedeschi, Omid Nouripour, dubita del processo di messa al bando del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD). "Dobbiamo affrontare urgentemente l’AfD a livello politico, senza escludere le necessarie misure normative”, ha detto Nouripour al quotidiano "Die Welt". "È anche compito di tutti i democratici definire l'AfD per quello che è: un nemico della nostra democrazia, della nostra economia, della nostra società", ha aggiunto. Secondo Nouripour, la magistratura tedesca si dovrebbe occupare dei partecipanti all'incontro di Potsdam sulla "deportazione" di milioni di migranti e di tedeschi con un passato migratorio. "Se delle persone si incontrano per pianificare un colpo di stato o la deportazione di milioni di persone, allora ciò dovrebbe essere perseguito penalmente", ha osservato Nouripour, aggiungendo che "qualcosa del genere dovrebbe essere punito nella misura massima consentita dalla legge". (Geb)