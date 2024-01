© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La qualificazione della squadra di fioretto maschile ai prossimi giochi olimpici di Parigi è una "bella notizia per l’Italia". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. "Complimenti ragazzi, portate in alto il tricolore", conclude. (Rin)