Fisco: Nevi (FI), patrimoniale soluzione fuori tempo della peggior sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "La pressione fiscale non si risolve con la tassa patrimoniale. Soluzione fuori tempo della peggiore sinistra. Forza Italia è un partito liberale e al passo coi tempi e lavora da sempre per abbassare le tasse, cancellare quelle più inique e, quindi, per detassare un bene di prima necessità come lo è la prima casa. La casa, specialmente in Italia, non è un lusso, ma il frutto del lavoro e del risparmio delle famiglie. Ce lo ha insegnato il presidente Silvio Berlusconi e non cambieremo mai idea: giù le mani dalla casa" Lo dichiara, in una nota, Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicecapogruppo vicario dei deputati di FI. (Com)