Rai: Montaruli (Fd'I), pretestuosa la polemica del Pd contro Tg1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stucchevole, pretestuosa e fuori luogo l'ennesima polemica imbastita dal Pd contro il Tg1 alla cui redazione desidero esprimere solidarietà. Motivo della protesta l'aver mandato in onda un servizio che raccontava la manifestazione di questa mattina organizzata al cimitero del Verano da Gioventù nazionale, per ricordare tutte le vittime cadute per la patria". E' quanto dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai. " Colpire dei ragazzi per attaccare il nostro partito o il governo è davvero avvilente - prosegue l'esponente di Fd'I -. Soltanto questo basterebbe per commentare l'iniziativa del Pd, ma se poi tale polemica giunge da chi non ha mai perso l'occasione per sfruttare le manifestazioni giovanili al fine di fare passerella, se ne deduce che dietro la polemica c'è soltanto il vuoto e il terrore per un consenso che giorno dopo giorno si assottiglia. La verità è che per il Pd i giovani fanno notizia soltanto quando fa comodo a loro, con cui evidentemente hanno perso alcun contatto e legame. Piuttosto, sarebbe stata grave non dare notizia della manifestazione, censurando Gioventù nazionale soltanto perché movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Finalmente attraverso servizi come questo - conclude Montaruli - vediamo emergere sulla Rai temi e questioni legate alle nuove generazioni, che non siano quelle dei soliti collettivi, poco sociali, zero autonomi e molto schierati".(Rin)