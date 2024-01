Mar Rosso: ministra Esteri Germania, Paesi Ue stanno discutendo avvio anticipato operazioni nell'area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dell’Unione europea stanno negoziando attivamente l’avvio anticipato delle proprie operazioni marittime nel Mar Rosso per proteggere le navi dagli attacchi dei ribelli Houthi yemeniti. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, in conferenza stampa congiunta con l'omologo francese Stephane Sejourné. "Noi, come governo federale, abbiamo chiarito che l'operazione marittima nel Mar Rosso è importante e di fondamentale importanza. Dal nostro punto di vista, è importante che l'Unione europea svolga il suo ruolo e, logicamente, che il governo federale faccia lo stesso", ha dichiarato Baerbock, secondo cui "sono in corso intensi negoziati su questo punto". "Speriamo di poter arrivare ad un accordo il più rapidamente possibile", ha aggiunto. (Geb)