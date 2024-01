Ucraina: Yermak, lavoriamo per summit con Paesi africani e dell'America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Kiev lavorano per un summit Ucraina-Africa e uno Ucraina-America Latina. Lo ha detto il capo dell’amministrazione presidenziale ucraina, Andriy Yermak, in conferenza stampa a Davos dopo la quarta riunione globale sulla Formula di pace per l’Ucraina. Il governo di Kiev deve fare in poco tempo quello che spesso si fa in decenni, ovvero creare un rapporto forte a livello bilaterale con molte nazioni in tutto il mondo, ha spiegato il funzionario. “Ogni settimana lavoriamo per avviare o ricostruire nuove relazioni con Paesi in tutti i continenti”, ha detto Yermak, sottolineando l’importanza della visita del presidente Volodymyr Zelensky in Argentina per la cerimonia di insediamento di Javier Milei come capo dello Stato. “Oggi un rappresentante argentino era presente alla riunione”, ha sottolineato Yermak.(Kiu)