Roma: 14enne ucciso a Monte Compatri, a 36 ore è ancora caccia all’assassino

- Dopo circa 36 ore, proseguono le indagini per fare luce sulla morte di Alexandru Ivan, il ragazzino di 14 anni ucciso nella notte tra venerdì e sabato a Monte Compatri, in provincia di Roma. Al momento, la pista che gli inquirenti starebbero seguendo riguarderebbe i legami tra il litigio avvenuto qualche ora prima dell’omicidio nel bar in zona Borghesiana tra il patrigno del 14enne e altre persone e quanto avvenuto alle ore 3 nel parcheggio della stazione Pantano della Metro C, in via Casilina. "Certamente c’è stata una lite al bar tra i familiari della vittima e altre persone, certamente alcune ore dopo la lite alcuni familiari e il minore erano sul posto dell’omicidio quando è arrivata la macchina da cui sono partiti i colpi, ma per trovare il legame tra i due eventi si sta ancora indagando", ha spiegato il comandante del gruppo Carabinieri Frascati, Alberto Raucci, interpellato da “Agenzia Nova”. Da questa mattina, gli inquirenti hanno sentito altre persone informate sui fatti, tra chi era presente quella notte e la cerchia di familiari della vittima. (segue) (Rer)