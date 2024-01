Roma: 14enne ucciso a Monte Compatri, a 36 ore è ancora caccia all’assassino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai primi accertamenti, risulta che nel parcheggio si trovassero il patrigno e altre persone, circa 6, insieme al 14enne, unico minorenne della comitiva. Il gruppo stava aspettando l’altra fazione, con la quale ci sarebbe dovuto essere un regolamento di conti dopo la lite al bar, quando intorno alle ore 3 sarebbe arrivata un’auto, dalla quale sarebbero stati esplosi diversi colpi, uno dei quali avrebbe colpito il 14enne all’addome. Nel frattempo, il padre biologico della vittima, Ivan Edoard ha riferito di aver provato a parlare con la ex moglie, madre di Alexandru, ma di non esserci riuscito. “Vorrei che qualcuno mi dicesse che cosa ci faceva in giro mio figlio alle 3 di notte. Sto aspettando che qualcuno me lo dica”, ha detto l’uomo, che vive e lavora a Firenze. “Era un ragazzo tranquillo. Soltanto mi sono arrabbiato qualche mese fa quando ho saputo che aveva iniziato a fumare”, ha concluso. (Rer)