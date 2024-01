Rai: Bergesio (Lega), Pd arrogante attacca Tg1 perché fa informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arroganza del "Pd: attacca il Tg1 per aver fatto semplicemente quello che deve e sa fare: informazione". Lo scrive in una nota il senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo della Lega in Vigilanza Rai. "La verità è che la sinistra è abituata a comandare in Rai e non solo lì, e non accetta che esistano giornalisti non sudditi del Nazareno e liberi di fare il loro lavoro come il direttore Chiocci al quale va tutto il nostro appoggio", conclude. (Com)