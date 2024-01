Rai: Mieli (Fd'I), da Pd chiacchiere faziose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci risiamo. Oggi il Pd se la prende con il direttore del Tg1 semplicemente perché sta facendo il suo lavoro. Addirittura chiedono conto per un servizio di cronaca andato in onda su una manifestazione politica. A confermare l'imparzialità del Tg1, guidato dal direttore Chiocci, sono i dati dell'osservatorio di Pavia e dell'Agcom. Il resto sono chiacchiere faziose e come al solito prive di fondamento". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Ester Mieli, componente della commissione di Vigilanza Rai.(Rin)