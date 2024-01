Ucraina-Romania: avviati negoziati per accordo su garanzie di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha avviato i negoziati con la Romania per un accordo sulle garanzie di sicurezza tra i due Paesi. L'incontro si è tenuto a Davos, in Svizzera, come riferito dall'ufficio presidenziale ucraino. "A margine del quarto incontro dei consiglieri per la sicurezza nazionale e dei consiglieri politici sulla formula di pace, la parte ucraina ha avviato i negoziati bilaterali con la Romania per la conclusione di un accordo bilaterale sulla sicurezza", ha spiegato la presidenza. (Kiu)