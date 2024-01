Germania: Wuest (Cdu), Afd è un pericoloso partito nazista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nazionalconservatori di Alternativa per la Germania (Afd) sono “un pericoloso partito nazista”. È quanto affermato dal primo ministro del Nordreno-Vestfalia, Hendrik Wuest, esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), il principale partito di opposizione al Bundestag. Intervistato dal quotidiano “Der Tagesspiegel”, Wuest ha avvertito che Afd sta crescendo nei sondaggi perché può approfittare delle difficoltà del governo del cancelliere Olaf Scholz nel gestire la questione migratoria. Al riguardo, il primo ministro del Nordreno-Vestfalia ha osservato: “La forza di populisti ed estremisti si nutre sempre dall’incapacità di agire dei democratici”. Per Wuest, “ciò è particolarmente vero quando si tratta di uno dei grandi problemi del nostro tempo: la questione migratoria”. L'esponente della Cdu ha quindi evidenziato che “ora” deve essere forgiata una “alleanza del centro” al fine di indebolire gli estremisti, con la collaborazione tra popolari e pariti di maggioranza. Con riguardo alla politica migratoria, Wuest ha affermato che è necessario un consenso “sui mezzi con cui possiamo controllare e limitare l'immigrazione irregolare in Germania e ridurre significativamente il numero generale di arrivi”. È, infatti, urgentemente necessario prepararsi in maniera tempestiva al fatto che presto il numero dei rifugiati tonerà ad aumentare in modo significativo. “Non agire e aspettare non è un’opzione”, ha infine sottolineato Wuest. All'opposizione al Bundestag, Afd è classificata dal 2021 come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)