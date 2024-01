© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre l’inflazione in Bolivia è aumentata dello 0,25 per cento su mese. Lo riporta l’Istituto nazionale di statistica (Ine), segnalando anche l'aumento del 4,16 per cento su anno. Il dato, riferisce l’Ine, è dovuto soprattutto all’incremento dei prezzi nei prodotti di origine nazionale. (Brs)