- A dicembre l’inflazione in Cile è salita del 3,9 per cento su anno. Lo riferisce l’istituto nazionale di statistica (Ine) segnalando che su mese, l'indice dei prezzi al consumo è calato dello 0,5 per cento. L'incremento annuale è stato principalmente influenzato dai prezzi di alimenti (+5,2 per cento) e istruzione (+11 per cento). (Abu)