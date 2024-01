Business news: Costa Rica, a dicembre inflazione in calo dell’1,77 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre l’inflazione in Costa Rica è diminuita dell’1,77 per cento su anno, mentre ha registrato un aumento dello 0,01 per cento su mese. Lo riporta l’istituto nazionale di statistica (Inec). I settori che hanno influito di più nella variazione sono stati i trasporti (-1,94 per cento) e alimentari (+ 1,30 per cento). L'Inec segnala che a dicembre è cresciuto il prezzo del 43 per cento dei 289 beni inclusi nell'indice . (Mec)