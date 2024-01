Business news: Brasile, agenzia delle entrate presenta sistema semplificato per apertura di nuove imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia delle entrate del Brasile (Receita federal) ha presentato un progetto al ministero dell'Imprenditoria e delle Piccole imprese per semplificare l'apertura di nuove imprese nel Paese. Il progetto comprende la creazione di un portale che unisce i sistemi informatici dell'ufficio delle entrate, dei comuni, e dei governi statali con l'obiettivo di ridurre i tempi per il registro e la regolarizzazione delle nuove imprese. "L'iniziativa potrà anche fornire ai comuni l'accesso a dati di registrazione importanti per lo sviluppo delle politiche pubbliche", si legge nella nota pubblicata dal ministero. Nel 2023, un totale di 980.899 nuove micro, piccole o medie imprese sono state registrate in Brasile. Il progetto è ancora in fase di studio. (Brs)