Sport: Simmenthal scende in campo a fianco di Olimpia Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A distanza di quasi settant’anni dalla prima sponsorship, Simmenthal, icona italiana della carne in scatola, scende nuovamente in campo al fianco dei campioni dell’Olimpia Milano. Il marchio sarà jersey sponsor della squadra a partire dalla seconda metà della stagione sportiva 2023/2024 della Lega Basket Serie A. Le due icone rosse si uniscono nuovamente, rievocando il forte legame che ha sugellato anni di successi, e con l’ambizione di scrivere nuovi capitoli di gloria insieme. Simmenthal e Olimpia Milano hanno in comune una straordinaria storia, un legame che si è formato negli anni Cinquanta e ha plasmato la cultura italiana. Questa collaborazione leggendaria continua a vivere nel cuore degli appassionati, un capitolo indelebile e indimenticabile di vittorie e gloria che ha contribuito a definire il marchio di Simmenthal e Olimpia Milano come icone intramontabili nella storia dello sport e che oggi si rinnova. Ed è proprio il ricordo legato ai successi ottenuti insieme il motivo per cui Simmenthal decide di legarsi nuovamente alla squadra meneghina sotto il segno di “Hungry for winning”: la fame di vittoria e, allo stesso tempo, di cose buone. "Per noi di Simmenthal è un grande onore essere nuovamente tra gli sponsor di Olimpia Milano. Il motto “Hungry for winning” racchiude la ricetta del successo di due protagonisti della storia italiana, che si riuniscono per la seconda volta per riportare alla memoria il ricordo dei grandi successi del passato e, allo stesso tempo, tornare a vincere insieme conquistando i tifosi in campo e i nostri consumatori a tavola», afferma Roberto Merati, General Manager Italia di Bolton Food. "Per l’Olimpia la partnership con Simmenthal rappresenta una notizia bellissima, di cui siamo orgogliosi. Ci sono aspetti pratici di questo accordo di cui siamo ovviamente fieri, ma ci sono anche aspetti emotivi che non possono passare inosservati. Olimpia e Simmenthal, per chi conosce la storia del basket, rappresentano un binomio che è sinonimo di successo, di innovazione e di stile”, dichiara Christos Stavropoulos, General Manager di Olimpia Milano. La collaborazione includerà, inoltre, una campagna digital e il coinvolgimento delle rispettive community attraverso attività di comunicazione e adv on field e contest in store. (Com)