Latina: incidente stradale ad Aprilia, morto ciclista, automobilista in gravi condizioni

- Un ciclista è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto oggi ad Aprilia, in provincia di Latina. È successo in via Carano nelle prime ore del pomeriggio, quando un auto e una bicicletta si sono scontrate per cause ancora da accertare. A seguito dell'impatto il ciclista ha perso la vita, mentre il conducente dell'auto, in gravi condizioni, è stato elitrasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per collaborare con i sanitari a soccorrere l'automobilista e mettere in sicurezza la vettura coinvolta.(Rer)