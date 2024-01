Taiwan: Farnesina, apprezzamento per svolgimento pacifico e democratico elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia "esprime apprezzamento per lo svolgimento pacifico e democratico delle elezioni a Taiwan". Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri. "Nel pieno rispetto della One China policy ci auguriamo che le relazioni economico-commerciali e culturali dell’Italia con Taipei possano continuare a rafforzarsi e che lo status quo dello Stretto sia preservato tramite un dialogo costruttivo e pacifico", si legge ancora nella nota. (Com)