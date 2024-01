Fisco: Fratoianni (Avs), è ora che si apra in Italia un dibattito su patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da anni parliamo della necessità di una tassa patrimoniale per ridurre le distanze che crescono sempre di più fra chi ha tantissimo e chi ha poco. E ne parliamo in solitudine, nel panorama politico nazionale. Per questo è stato sorprendente leggere stamattina che Elsa Fornero, una persona non certo di sinistra e con cui non ho mai avuto consonanza politica, propone l'introduzione di una tassazione patrimoniale. Quel che non mi sorprende è la cagnara che la destra fa ogni volta che si sente parlare di patrimoniale o più in generale di una maggiore tassazione per i più ricchi". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Sappiamo bene - prosegue il leader di Si - che sono servi sciocchi dell'un per cento della popolazione ultra ricca. E per loro va bene che l'Italia vada avanti esclusivamente sulle spalle di lavoratori e pensionati. È un peccato invece che su temi come la giustizia sociale e fiscale continui il silenzio degli altri partiti di opposizione, come se la parola patrimoniale fosse una bestemmia. Noi abbiamo molte idee in tal senso e siamo pronti a discuterne. La nostra proposta di patrimoniale, ad esempio, prevede anche l'annullamento dell'Imu sulla seconda casa. È davvero ora - conclude Fratoianni - che contro le diseguaglianze sempre più crescenti, si apra finalmente un dibattito serio su questo aspetto e con numeri alla mano, come non piace alla destra". (Rin)