M5s: Calenda, sua deriva antioccidentale pericolosa per posizione Italia

19 luglio 2021

19 luglio 2021

Il M5s "dovrebbe ripassare la storia di ciò che gli Houthi hanno fatto e stanno facendo in Yemen e in Mar Rosso. La deriva antioccidentale e pro estremisti/dittatori di Conte e compagni li rendono pericolosi per la posizione internazionale dell'Italia". Lo scrive su Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda.