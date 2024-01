Sicurezza: Piantedosi, un migrante irregolare è stato espulso e rimpatriato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "migrante irregolare, considerato un serio pericolo per la sicurezza, è stato espulso a L'Aquila". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Nel 2020, alla guida sotto effetto di alcool e stupefacenti, aveva provocato un incidente stradale cagionando la morte di una ragazza. L'uomo, con gravi precedenti per rissa, spaccio di stupefacenti, truffa, lesioni e armi, è stato rimpatriato", conclude. (Roma)