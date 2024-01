© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia ha vinto le elezioni con idee e programmi "di destra, non governeremo con le idee della sinistra". Lo scrive su X (ex Twitter) il sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia, Andrea Delmastro, di Fratelli d'Italia. "Il 'sinistro' chiodo fisso di tartassare gli italiani e di tassare la casa! Per Fratelli d'Italia la casa è sacra e non si tocca! Giù le mani dalla casa!", conclude.(Rin)