Rai: Sbardella (Fd'I), finalmente è libera di fare informazione senza veti dalla sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rai "finalmente è libera di fare informazione a 360 gradi senza veti e senza bisogno di avere approvazioni dalla sinistra". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione di Vigilanza Rai, Luca Sbardella. "Non ci stupiamo per le polemiche sollevate dalla sinistra contro il direttore Chiocci e il Tg1 che hanno mandato in onda un servizio di informazione su un evento organizzato da Gioventù nazionale. Per anni hanno guidato l'informazione evitando il 'poco gradito'". Per il Partito democratico fa notizia "solo ciò che è di sinistra, non si rassegnano a un servizio pubblico plurale", ha concluso Sbardella. (Rin)