Ucraina: comandante Aeronautica, consegne caccia F-16 priorità per Kiev

- Le consegne dei caccia F-16 sono attualmente una priorità per l'Ucraina. Lo ha dichiarato il comandante dell'Aeronautica ucraina Mykola Oleschuk sul proprio canale Telegram. L'aviazione di Kiev sta prendendo in considerazione diverse piattaforme aeree che contribuiranno a rafforzare l'aviazione da combattimento dell'Ucraina. "Oggi la priorità è padroneggiare l’F-16, per il quale i piloti ucraini sono già in fase di riqualificazione. Allo stesso tempo, gli esperti stanno studiando altre possibilità per aumentare il potenziale di combattimento dell'aviazione", ha osservato Oleschuk. Attualmente le forze aeree ucraine hanno in servizio quattro tipi principali di velivoli da combattimento. "Verranno gradualmente sostituiti dalla tecnologia occidentale. L’Ucraina non esclude alcuna assistenza da parte dei partner per quanto riguarda aerei multiuso, aerei d’attacco ed elicotteri. Tuttavia, padroneggiare nuovi tipi di aeromobili è un processo difficile e lento", ha spiegato Oleschuk, secondo cui non sarà possibile abbandonare immediatamente l'attività con gli aerei di epoca sovietica. Per questo motivo, insieme all'F-16, opererà in cielo anche il MiG-29. È anche possibile che le capacità di combattimento dei bombardieri Su-24M vengano rafforzate dal Mirage-2000D e gli aerei d'attacco Su-25 dall'A-10 Thunderbolt II, secondo il comandante.(Kiu)