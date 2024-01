Bosnia: a fine anno previsto censimento dell'agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 63 anni si terrà in Bosnia ed Erzegovina un censimento dell’agricoltura, uno dei settori più importanti dell’economia locale. Come riferiscono i media locali, si prevede che il censimento venga realizzato nell'ultimo trimestre di quest'anno. I fondi sono stati approvati dalla delegazione dell'Unione europea in Bosnia ed Erzegovina e verranno coinvolti esperti di numerosi settori dell'agricoltura affinché tutto venga fatto in conformità con gli standard e le raccomandazioni internazionali. Il censimento agricolo sarà condotto da tre istituti statistici, l'Agenzia di statistica della Bosnia ed Erzegovina, l'Ufficio federale di statistica e l'Ufficio statistico della Repubblica Srpska. Il settore agricolo in Bosnia caratterizzato da un gran numero di piccole aziende agricole, che contribuiscono in modo significativo anche al Pil del Paese. La mancanza di dati agricoli e catastali affidabili rende estremamente difficile lo sviluppo di qualsiasi politica e strategia di sviluppo agricolo, a detta delle autorità. (Seb)