Roma: M5s, contrari a cessione Valle Aniene a privati

- Oggi, "come Movimento 5 stelle, abbiamo preso parte alla manifestazione promossa da comitati ed associazioni contro il bando per assegnare, con finalità agricole, parte della Riserva Naturale dell'Aniene a soggetti privati. Chiediamo con forza il suo stralcio nella parte che riguarda i lotti della Valle dell'Aniene e del Laghetto della Marcigliana". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini e dei Municipi Roma III e IV del Movimento 5 stelle. "Si tratta - aggiungono - di un bando che l'Assessora Alfonsi ha approntato senza il minimo coinvolgimento dei territori, ancora una volta tagliati fuori da decisioni importanti per la cittadinanza. L'assessora non è nuova ad operazioni caratterizzate da tali modalità. Infatti in piena estate annunciava la riapertura dell'ex Tmb Salario per la realizzazione di un impianto di terre di spazzamento, mancando di informare la cittadinanza ed i consiglieri del terzo municipio. Peraltro è dubbio anche l'iter procedurale, visto che sono assenti le richieste di parere dell'ente 'Roma Natura' e del Municipio in cui ricade l'area che si vuole concedere. Di più: per le concessioni di immobili è necessaria ex lege una delibera di approvazione dei rispettivi Consigli municipali ma nulla in questo caso. Per queste ragioni chiederemo una Commissione Ambiente congiunta dei Municipi III e IV con i rispettivi Assessori competenti. Siamo tutti concordi nel ritenere che un rilevante patrimonio naturale come la Riserva deve essere tutelato e rimanere pubblico e fruibile alla collettività", concludono i consiglieri capitolini e dei Municipi Roma III e IV del Movimento 5 stelle. (Com)