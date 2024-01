© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEConferenza stampa per presentare "Have a Nice Dei. Diversity, Equity e Inclusion: molto più che belle parole", un podcast sul tema della valorizzazione delle diversità e l'importanza dell'inclusione, realizzato da Schwa e brandstories, con il patrocinio del Comune. Intervengono, tra gli altri, gli assessori Gaia Romani (Servizi civici) e Lamberto Bertolé (Welfare e Salute).Palazzo Marino, sala stampa Franco Brigida, Piazza della Scala, 2 (ore 11)Si riunisce il consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, interviene al convegno, organizzato in collaborazione con l'associazione "Senza veli sulla lingua" su "droghe e dipendenze: l'uscita dal tunnel; informare per prevenire".Palazzo Lombardia, auditoriom Testori, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 10)VARIEInaugurazione delle prime colonnine City Plug per la ricarica elettrica di Milano. Intervengono, tra gli altri, Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala.via Manara (ore 10)Il presidente della Regione, Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente del Senato Ignazio La Russa e la senatrice a vita Liliana Segre partecipano alla visita della Commissione antidiscriminazione del Senato, presieduta dalla stessa Segre al Memoriale della Shoah.Binario 21, piazza Edmond Jacob Safra, 1 (ore 11)Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e l’assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia Simona Tironi visitano l’Istituto Galdus.Istituto Galdus, via Pompeo Leoni, 2 (ore 12)Il capogruppo del Partito democratico in Regione Pierfrancesco Majorino e la consigliera Carmela Rozza tengono una conferenza stampa insieme agli abitanti al quartiere Aler di via Saponaro, al civico 36, dove mercoledì 10 si è verificato un incendio.via Saponaro 36 (ore 12:30)Consiglio federale della Lega, convocato dal leader Matteo Salvini. Non sono previsti punti stampa.Via Bellerio (ore 14)"Il Volo dei Talenti", serata in cui il CUS Milano celebra gli studenti-atleti che maggiormente si sono distinti nell'anno 2023.Asseprim, Sala Orlando, corso Venezia, 47 (ore 18)L’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, si reca al Memoriale della Shoah per una visita che che si articola in due momenti distinti. Alle 18 è in programma un dialogo con il Rabbino capo di Milano, Alfonso Arbib mentre alle 19 un incontro con un gruppo di adolescenti della diocesi.Memoriale della Shoah, Piazza Edmond J. Safra 1 (ore 18) (Rem)