Regno Unito: Cameron, da premier non ho ricevuto informazioni su scandalo Horizon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, non ricorda di aver ricevuto un briefing dettagliato sullo scandalo Horizon quando era premier, ma si è detto dispiaciuto per lo "spaventoso errore giudiziario". "Non ricordo in alcun dettaglio di essere stato informato o di essere consapevole della portata di questo problema", ha detto Cameron parlando all'emittente "Sky News". Lo scandalo Horizon fa riferimento al programma per la contabilità impiegato dalla società Post Office. Il software, rivelatosi inaffidabile, causò presunti ammanchi finanziari di cui vennero ingiustamente accusati funzionari e operatori dell'azienda, che subirono condanne penali per la vicenda. (Rel)