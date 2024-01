Roma: controlli nel fine settimana, 1800 sanzioni per irregolarità sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 400 controlli relativi alla sicurezza stradale, più di 150 gli illeciti rilevati, 13 le patenti ritirate e tre i veicoli posti sotto sequestro, per un totale di 1800 sanzioni elevate. Questo il bilancio dei controlli svolti dalle pattuglie della Polizia di Roma Capitale nel corso del fine settimana, dal centro alla periferia di Roma. Importante risultato quello sui controlli relativi alla sicurezza stradale: più di 1800 sanzioni elevate per violazione al Codice della Strada. Mirate verifiche hanno riguardato comportamenti pericolosi, oltreché irregolari, come l'eccesso di velocità e la guida in stato di ebrezza, con oltre 400 controlli: più di 150 gli illeciti rilevati, 13 le patenti ritirate e tre i veicoli posti sotto sequestro. Diverse le irregolarità riscontrate nelle zone maggiormente interessate dalla della movida cittadina. In particolare le sanzioni sono scattate per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica, nonché per consumo e vendita di alcol oltre l'orario stabilito. In zona Trastevere, nell'ambito dei consueti controlli interforze, pianificati in accordo con la Questura di Roma, gli agenti hanno dato esecuzione ad un provvedimento di revoca del titolo abilitativo e contestuale chiusura di un'attività, già diffidata e sanzionata, per diversi illeciti, durante i pregressi accertamenti. Sanzioni elevate anche per occupazioni di suolo pubblico non conformi e altre irregolarità, di natura amministrativa, presso diverse attività di somministrazione. Le verifiche hanno riguardato anche il corretto smaltimento dei rifiuti: 27 gli illeciti contestati. (Rer)