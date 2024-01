Sud: Iannone (Fd'I), su Zes De Luca non sa di che parla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente De Luca "non sa di cosa parla in tema di ZES". Lo ha detto il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania. "I commissari, infatti, non sono di nomina regionale ma sono commissari di governo. Il decreto che definisce le funzioni e le attività dei commissari è un decreto del presidente del Consiglio dei ministri e non un decreto del presidente della Repubblica come affermato in conferenza stampa. La struttura di missione Zes è operativa, sono stati nominati il coordinatore e i dirigenti. In tema di piano complementare il presidente De Luca parla di fondi regionali. In realtà si tratta di fondi statali derivanti dal cofinanziamento nazionale di cui alla legge 183/1987 - ha aggiunto -. A tal proposito si segnala che la regione ha chiesto 313 milioni di euro di Fsc per coprire la propria quota di cofinanziamento non avendo risorse ordinarie da stanziare. Queste risorse storicamente vengono programmate e attuate nell’ambito dei Programmi operativi regionali (Por Fesr e Fse) cofinanziati dall’Unione europea. La Regione Campania anche per il periodo 2021-2027 ha deciso di cofinanziare i programmi europei con una minore quota di risorse nazionali e contemporaneamente ha previsto un programma complementare di 1,3 miliardi di euro. Il ricorso alla programmazione complementare è uno strumento già utilizzato dalla Regione Campania per ridurre le risorse da rendicontare nei tempi. In sostanza un modo per nascondere l’incapacità di spendere le risorse". (segue) (Rin)