Sud: Iannone (Fd'I), su Zes De Luca non sa di che parla (2)

- "Facciamo un esempio - ha proseguito Iannone -. Per il periodo 2014-2020. La quota europea dei fondi assegnati alla Regione e programmati nei programmi operativi ammonta complessivamente a 3,7 miliardi. Se la Campania avesse inserito l’intera quota del cofinanziamento i programmi avrebbero avuto una dotazione di 7,4 miliardi. Al 31 ottobre 2023, a due mesi dalla chiusura del ciclo di programmazione, la Regione ha speso 3,5 miliardi ovvero la metà rispetto all’entità totale delle risorse europee e di quelle del cofinanziamento nazionale. Di questi circa 800 milioni di euro sono stati utilizzati per l’emergenza covid e 250 per le bollette energetiche. In merito al Poc a fronte di 1,8 miliardi al 31 ottobre 2023 la spesa è di 800 milioni di euro. Quindi - ha spiegato - la Regione Campania per il periodo 2014-2020 a fronte di 7,4 al 31 dicembre 2023 ha speso solo 4,2 miliardi. De luca, quindi, il venerdì anziché fare le dirette social utilizzi questo tempo per verificare le inefficienze della propria regione. In conclusione sul piano complementare 2021-2027 il presidente De Luca chieda scusa ai campani perché potendo programmare nel 2022 tutte le risorse ha deciso, per incapacità di spendere, di ricorrere al fondo complementare. Quindi l’eventuale danno ai comuni che non possono completare le opere è precisa scelta non del governo ma della Regione". (segue) (Rin)