Sud: Iannone (Fd'I), su Zes De Luca non sa di che parla (3)

- "Infatti - ha continuato il senatore - De Luca preso atto della incapacità di rendicontare tutte le risorse entro dicembre 2023 ha deciso di utilizzare la possibilità di rendicontare i bonus elettrici fatti dal governo e non di finanziare le opere in corso. Ciò si poteva evitare anche se De Luca avesse ridotto il contributo del Por al Covid. Quindi sul complementare prima che chiedere al governo De Luca dovrebbe spiegare ai cittadini campani perché se è così bravo a richiedere risorse al governo non ha deciso di inserire tutte le risorse del cofinanziamento nel Por. In tema di Fsc la Regione Campania a fronte di una allocazione 6,5 miliardi di euro ha avuto una anticipazione di 582 milioni di euro. Il presidente De Luca non comprende la differenza tra riparto e assegnazione. Il riparto, fatto ad agosto da questo governo, quindi dopo sette mesi dall’insediamento, prevede l’allocazione delle risorse sulla base di criteri oggettivi (popolazione ecc.). Questo è il riparto e il governo Meloni lo ha fatto. Il governo Conte e Draghi in due anni non lo hanno fatto. A De Luca va segnalato, infatti, che la programmazione dell’Fsc 2021-2027 è stata definita con l’articolo 1 comma 178 della legge 178/2020. Quindi imputa a noi i ritardi mentre i governi di cui il suo partito faceva parte non hanno fatto niente", ha concluso Iannone. (Rin)