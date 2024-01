Rai: Ruotolo (Pd), definire non politica iniziativa giovani Fd'I è torto a lavoro giornalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Definire "non politica una iniziativa del giovani di Fratelli d'Italia, come è accaduto nell'edizione odierna del Tg1 è far torto alla professione di giornalista". Lo scrive in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione della segreteria nazionale del Pd. "Il direttore del Tg1 lo conoscevamo come cronista, anche spericolato con le fonti, ma mai ci saremmo immaginati che diventasse altro, una volta chiamato a dirigere il telegiornale più autorevole della Rai. Una cosa è la propaganda, altro è il giornalismo. E il Tg1 è diventato il megafono per eccellenza di TeleMeloni", conclude. (Com)