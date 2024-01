Migranti: salito a 5 il bilancio delle vittime per tentato attraversamento della Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo di un migrante è stato rinvenuto oggi a Wimereux, in Francia, dopo l'incidente avvenuto a un gruppo di persone che stava tentando di attraversare illegalmente il canale della Manica. In mattinata erano già stati confermati 4 decessi dalle autorità francesi, mentre il quotidiano "La voix du Nord" ha reso noto che vi sarebbe una quinta vittima. Le squadre di ricerca hanno invece tratto in salvo decine di altre persone dalle acque gelate del del tratto di mare tra Francia e Regno Unito.(Frp)